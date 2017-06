Laget bondegårdskunst på Trones

Det var onsdag at elevene fikk seg en inspirerende utedag. Ved naustene på Trones kunne man etterpå se flere små bondegårder.

– Kunstformen heter Land Art, og elevene brukte det de kunne finne av naturlige materialer i området til å lage små miniatyrutgaver av bondegårder, forteller Jannicke Green og Kristin Tyldum.

De er imponert over elevenes kreativitet og de detaljerte og flotte kunstverkene de laget. At Verdal også har så flotte nærområder å boltre seg i, er de kjempeglade for.

Elevene storkoste seg på utedagen, som de syntes var bare helt herlig.

I karusellen over kan du bla gjennom og se en del av bondegårdskunsten de laget.