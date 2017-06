Nå er det klart hva som skal erstatte Stekke kafé

Det ble oppstandelse da rådmannen foreslo å legge ned Stekke kafé i Verdal.

Frustrerte beboere på Stekke Verdal kommune skal legge ned Stekke kafé, og det til stor frustrasjon for både kundene og de ansatte.

– Ansatte nærmer seg pensjonsalder, og lokalene er velegnet for å samordne dag-, lærings- og mestringstilbudene i kommunen, forklarte kommunalsjef Anne Kari Haugdal om beslutningen.

Fint med engasjement

Hun er også saksbehandler og står for utredningen til den politiske behandlingen i komité, formannskap og kommunestyret nå fremover. Først i komiteen for mennesker og livskvalitet kommende onsdag.

– Engasjementet i saken har vært positivt og synliggjør verdien av å ha et knutepunkt for sosial deltakelse og aktivitet på Stekke, konkluderes det i utredningen.

Frivilligsentralen skal sikre det sosiale

Valget om å lokalisere et samordnet dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke står fast, men etter alle tilbakemeldingene og skriveriene vil kommunen gjennom et samarbeid med Verdal frivilligsentral sørge for at det fortsatt vil være rom for sosialt samvær og enkel servering i de tidligere kafélokalene.

Målet er også stadig å ha det nye tilbudet på plass fra 1. august. Da vil følgende skje:

– Det ansettes en ny koordinator i fast stilling.

– Dagtibudet Kontakten blir en del av det nye aktivitetstilbudet fra 1. oktober. En kartlegging av dagens deltakere sine interesser og hva de vil bidra med i det nye tilbudet er allerede igang. Kontakten har allerede en ansatt i 50 prosent stilling.

– Pårørende kan kjøpe middag gjennom matombringingstjenesten, og beboerne kan velge om de vil ha matombringing i egen leilighet eller i fellesarealet om de ønsker.

– Kulturtjenesten i kommunen skal bidra med formidling av ulike kulturaktiviteter.

– Verdal frivilligsentral blir samarbeidspartner.

– Mer fremtidsrettet

Åpningstiden blir mandag til fredag fra 09-15, og i løpet av høsten blir det også åpent to kvelder i uka samt på lørdager. Alle innbyggerne i Verdal med behov for daglig aktivitet får mulighet til å benytte seg av det kommunale aktivitetstilbudet.

Målet er at knutepunktet skal bidra til et mangfold av aktivitetstilbud for personer fra 18 år og oppover, der brukerne i stor grad bestemmer innholdet.

– Det nye dag-, lærings- og mestringstilbudet vil omfatte flere innbyggere og være mer fremtidsrettet og hensiktsmessig for målgruppen, konkluderer Anne Kari Haugdal i sin saksutredning for rådmannen.

Populært sted

Det siste året har det vært rundt 20-25 personer innom hver dag for å spise middag på Stekke. Den daglige lederen har ordnet med litt ulike aktiviteter annenhver mandag, som kortspill og maling.

Lokalene har vært noe utleid, men også vært sted for hyggekvelder i regi av pårørendeforeningen på Stekke fem-seks ganger i året. Til sist sørget også elevbedriften Spre glede for bingokvelder og andre aktiviteter med jevne mellomrom i løpet av siste skoleår.

