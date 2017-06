Savner humoren til verdalingene

Iversen er oppvokst i Ydsedalen i Verdal, men har også et sterkt forhold til Leksdalen hvor begge foreldrene hennes kommer fra. Gjennom barndommen tok de ofte med hun og broren på ski- og fjellturer, noe søskenparet elsket.

Iversen var alltid glad i realfag på videregående, men det var nysgjerrigheten på mennesker som tok henne til Trondheim i 1989.

–Psykologi virket som et artig fag, og det viste det seg å være også. I tillegg trivdes jeg veldig godt med å studere, sier hun.

Ble raskt inkludert

Etter et år med grunnstudie i psykologi og exphil i Trondheim, måtte hun vente noen måneder før hun kunne bli tatt opp til embetsstudiet, enten i Bergen eller Oslo. I mellomtiden gikk turen til Verdal og jobb som lærervikar på Verdal videregående og Ørmelen barneskole.

–Der underviste jeg blant annet innvandrere i norsk og samfunnsfag, i tillegg til at jeg hadde fag som tysk, engelsk, norsk og gymnastikk.

47-åringen kom deretter inn på embetsstudiet i psykologi i Oslo og flyttet for første gang alene til storbyen.

–Jeg kjente ingen og følte meg egentlig litt ensom og forlatt, spesielt da foreldrene mine dro etter å ha hjulpet meg med flyttingen. Men etter kun noen dager var det greit. Jeg kom til et veldig bra studiemiljø på Blindern og følte meg raskt inkludert, sier hun.

Fant seg Oslo-mann

Iversen ble fort glad i byen og fikk mange venner. Hun var ferdigutdannet høsten 1996 og ble da rekruttert til en jobb hun ikke kunne si nei til. Dermed lå det ikke i tankene hennes engang å flytte tilbake til Verdal, og siden har hun blitt i hovedstaden.

På den første jobben sin møtte verdalingen også det som i dag er ektemannen hennes. Han jobbet som fysioterapeut og de fant raskt tonen.

–Han er en skikkelig Oslo-mann, veldig urban, så det var ikke så aktuelt for han å flytte heller, sier hun.

Paret bor i dag i Bærum sammen med barna sine og Iversen jobber som psykolog på Colosseum psykologsenter på Majorstuen.

Hva savner du fra Verdal?

–Fjellet, humoren, vokabularet, denne lettheten til folk og aller mest familien og slektningene mine. Jeg var hjemme under Vømmølfestivalen nå og da fikk jeg se litt av denne verdalshumoren igjen, det var veldig artig. Jeg blir nesten litt trist når jeg tenker på at jeg har mistet noe av det vokabularet jeg hadde før.

Hva savner du minst?

–Været. I Oslo er det bedre og mer stabilt.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

–Jeg får med meg mye ved å følge ulike sider på Facebook, men også gjennom familie, venner og gamle klassekamerater. Vi besøker også Verdal cirka fire ganger i året, og er veldig glad i å være på hytta i Vera i påska.

Ditt beste minne fra Verdal?

–Håndball var min store lidenskap i årene før jeg flyttet til Trondheim, og jeg husker godt da jeg fikk pris for å være den spilleren som hadde utviklet seg mest siste sesong. Det er noe jeg vil anbefale idrettsmiljø, å belønne innsats og utvikling mer enn ferdigheter og konkurranse.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

–Det har aldri vært aktuelt egentlig. Jeg fikk meg raskt jobb her, stiftet familie og siden har jeg liksom bare blitt her. Dessuten er jeg glad i fagmiljøet jeg har rundt meg i Oslo. Jeg har ikke lyst til å rive barna mine løs fra hjemplassen sin heller, så vi blir nok her, sier hun.