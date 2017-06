Skal du reise til utlandet med små barn?

Helsesøstrene i Levanger og Verdal får for tiden mange spørsmål fra folk som skal ut på reise, og vil vite om de skal vaksinere seg mot meslinger. Kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo sier at mange er usikre på hva meslingeutbrudd i utlandet medfører.

- Det har vært et utbrudd som har gått over litt tid i Europa. Folkehelseinstituttet anbefaler folk med små barn å vaksinere før avreise. Det anbefales nå for barn helt ned til ni måneder, sier Aunsmo.

Hun forstår at pågangen til helsesøstrene skyldes den kommende ferietiden, hvor mange planlegger reiser til Europa.

Framskynd vaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler at de som tenker å reise til Europa med barn mellom 9 og 15 måneder vurderer å få framskyndet vaksine mot meslinger. Denne bør settes 2-3 uker før reise for å gi god beskyttelse.

Kartet nedenfor viser forekomsten av sykdomstilfeller fra april 2016 til mars 2017:

Generelt anbefales å fremskynde vaksinering av små barn mot meslinger ved reiser til land med høy forekomst av sykdommen og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa.

I Belgia, Bosnia Hercegovina, Frankrike, Georgia, Tyskland, Italia, Kasakhstan, Kirgisistan, Polen, Romania, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina er vaksinasjonsdekningen så lav at vaksine før reise bør vurderes

Feber og utslett

Folkehelseinstituttet skriver generelt om reisevaksiner for barn:

- Små barn som tas med til ikke-vestlige land, bør i utgangspunktet få samme tilbud om reisevaksiner som voksne hvis vaksinen er godkjent for aldersgruppen. Ved lengre opphold i utlandet (for eksempel ved utstasjonering) kan det i tillegg være hensiktsmessig at de vanlige barnevaksinene gis etter vaksinasjonsprogrammet i vertslandet. Ta kontakt med helsesøster eller annen reisevaksinatør i god tid før avreise slik at barnet rekker å gjennomføre de anbefalte vaksinasjonene.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom, som skyldes meslingviruset (morbili), men som knapt finnes i Norge lenger. Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig forløp. Norske barn vaksineres mot meslinger ved 15 måneders alder, og igjen ved 11-12-årsalderen (i 6. klasse). To vaksinedoser etter 12 mnd alder gir livslang beskyttelse.

Sykdommen starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse, og varer i 3-4 dager. Det er ikke utslett i denne fasen. I munnen kan en i dette første stadiet se noen hvite flekker omgitt av en rød ring på slimhinnen (Kopliks flekker). Etter første stadium følger en kortvarig bedring. Feberen faller og det syke barnet kvikner litt til. I den andre fasen stiger temperaturen på nytt, og det typiske meslingutslettet viser seg. Utslettet er først småflekket og lyserødt, men det flyter etter hvert sammen til større områder med litt mørkere farge. Huden kan virke litt fortykket.