Soroptimistenes salg gir kvinner utdanning

Lørdag 3. juni deltok Levanger soroptimistklubb på åpningsdagen for kulturuka i Levanger med «Salg av ting og tang» i Håkon den godes gate/gågata. Det var ment som «baklukesalg» fra personbiler, men endte opp med bruk av lånte bord for å vise fram salgsartiklene. Da det etter hvert begynte å regne stilte representanter fra kulturukas arrangementskomite opp med lån av telt, noe selgerne var veldig takknemlige for.

Trivsel og bra salg

Det var mulig å gjøre et kupp blant de mange ulike salgsartiklene som klubbmedlemmene hadde bidratt med. Selv om det ikke var mye folk i gågata denne dagen ble det solgt bra og selgerne var fornøyd med inntektene fra salget. I tillegg var det stor trivsel å møte mange hyggelige mennesker på byen.

Inntektene av salget går til norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner. Det er norske soroptimistklubbers eldste prosjekt, etablert i 1985. Formålet med utdanningsfondet er å yte økonomisk støtte til kvinner gjennom samarbeid med lokale soroptimistklubber tilsluttet Soroptimist International of Europe.

Støttet over hundre kvinner i fjor

Kvinner som får stipend er hovedsakelig fra de afrikanske landene Kenya, Rwanda, Madagaskar, Ghana, Benin og Mali. I 2016 fikk over hundre kvinner støtte til utdanning. Stipendiene går oftest til yrkesrettet utdanning og videregående skole, men noen får også støtte til høyskole- og universitetsutdanning.

Takk til alle som bidro slik at flere kvinner kan få støtte til utdanning.