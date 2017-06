Spritsmuglere får over ett år i fengsel

Samtlige fire involverte, alle litauere i 40-årene, er i Inntrøndelag tingrett dømt til ett år og en måned i fengsel for smuglingen av 2.880 liter vodka over grenseposten på Ådalsvollen i begynnelsen av mai.

Tre av dem er fradømt retten til å kjøre motorvogn i Norge i fem år, og eieren av lastebilen som ble brukt til å frakte spriten og Skoda-en som ble brukt til å sjekke om kysten var klar må finne seg i at begge kjøretøyene blir inndratt.

Vodkaen får litauerne naturligvis heller ingen glede av.

Lastebilen var for øvrig den tidligere bandbilen til den folkekjære svenske artisten Brolle - fortsatt dekorert med artistreklame.

Mistenksom kjøring

Den strenge straffen kommer som følge av at smuglingen utgjør en avgiftsunndragelse på 1.242.900 kroner.

I retten var det kun eieren av de to bilene som erkjente straffskyld.

Det er ikke fast bemanning på Ådalsvollen, men det er rutinekontroller der titt og ofte. Så også på kvelden 2. mai, da de to tollerne som var på jobb ble mistenksomme overfor en blå Skoda som kjørte i retning Verdal like før klokken halv åtte. Noen minutter senere kom den kjørende tilbake i retning Sverige, før den ytterligere noen minutter senere på nytt kjørte forbi Ådalsvollen mot Verdal.

Stoppet ved vegarbeid

En annen tollpatrulje som var på veg oppover møtte Skoda-en litt lenger ned i dalen og da den stoppet på rødt lys i forbindelse med vegarbeid tok de kontakt med personene i bilen. Litt senere kom også lastebilen, og også føreren av denne ble tatt kontakt med ved vegarbeidsområdet.

– Jeg er på veg fra Sverige til Norge for å frakte møbler, sa lastebilføreren.

Begge bilene ble tatt med tilbake til tollstasjonen for nærmere kontroll, med narkohund. Noe narkotika ble ikke funnet, men i lasterommet på lastebilen var det altså 2.800 liter vodka av merket De Luxe, skjult under en presenning bak en lenestol og et bord.

Tidligere utvist fra Norge

De fire involverte forklarte litt av hvert i retten, om at de ikke visste at det var vodka i lasterommet, det kom andre forklaringer om hvilken kjennskap de hadde til hverandre enn i politiavhøret, det var påstander om et avtalt møte med en person ved Coop-en i Verdal og grunnen til at Skoda-en kjørte frem og tilbake skulle ha vært at de var usikre på vegen etter riksgrensen fordi vegen delte seg i to.

Retten festet ikke lit til noe av det, og tre av litaunerne måtte også erkjenne at de sammen var avbildet i en bil som ble tatt i en fotoboks i Lærdalstunnelen i januar.

Den ene i firkløveret er for øvrig også straffet to ganger tidligere i Norge for grove tollovertredelser, og ble sågar utvist fra landet i to år.