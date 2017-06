Nå kommer det nye tomter i Markabygda

Allerede i april 2013 kunne kommuneadminstrasjonen bekrefte at de skulle etablere og legge ut cirka 10-12 boligtomter for salg i Markabygda sentrum. Den aktuelle tomten heter Birkelund, og ligger på høyden bak skolen og kirken, og ble kjøpt fra grunneieren. Men det viste seg å bli utfordrende å bygge et nytt boligfelt der, da det ble funnet en gravrøys fra bronsealder eller jernalder på toppen av området. Dermed ble planene utsatt i påvente av arkeologiske undersøkelser. Nå er imidlertid planene klare for politisk behandling, og første runde kommer i plan- og utviklingskomiteen allerede førstkommende onsdag.

- Vi har endt med en god løsning sammen med fylkets arkeologer. Sammen har vi fått en god løsning for alle, og vi sikrer at kulturminnet blir godt ivaretatt som en forlengelse av lekeplassen som blir etablert på toppen, sier fagansvarlig for tomteutvikling i Levanger kommune, Marit Glæstad Sølvberg.

- Attraktivt

Det nå ferdige forslaget går ut på å klargjøre totalt sju tomter i det som blir et nytt byggefelt i Markabygda. En av tomtene er allerede bebygd, mens resten står for tur. For å sikre sikt fra gravhaugen skal to av tomtene bygges i en etasje, mens tre tomter bygges i en etasje med sokkel, og to tomter bygges i halvannen etasje. Totalt omfavner området som nå detaljreguleres om lag 25 dekar, og dekker hele haugen kalt Birkelund sør-øst for kirka og adkomstvegen fra fylkesveg 121. Rådmannen foreslår å sende detaljreguleringsforslaget på høring.

- Vi måtte redusere antallet tomter på grunn av gravrøysa, men tomtene får bra utsyn og ligger sentralt i sentrum av Markabygda, sier Glæstad Sølvberg. Forrige boligfeltutvikling i bygda ble regulert i 1975, da det ble åpnet for 35-40 boliger på andre siden av hovedveien i sentrum. Siden har utbyggingen pågått over mange tiår, og dagens boligfelt er mer eller mindre oppfylt.

- Hvordan er etterspørselen etter tomter i Markabygda?

- Tilbakemeldingene vi har fått går ut på at det er noen som venter på ledige tomter. Ut over det har vi ikke målt interessen, men vi har noen navn på blokka og vet at det kommer noen spørsmål etter det i blant. Vi tror dette blir attraktive og fine tomter i bygda, sier hun.

Prismessig har det tidligere blitt anslått rundt 500.000 kroner per tomt, men prisene blir først klare etter at det foreligger et endelig politisk vedtak og anbudsrundene er avklart.

- Vi vet ikke om tomteprisene havner over eller under tidligere anslag, men vi selger for selvkostpris, sier Glæstad Sølvberg.

2018 eller 2019

Kommunen gjør samme prosess i Markabygda som i andre kommunale boligfelt, hvor de klargjør tomter med infrastruktur før tomtesalg.

- Saken går nå til førstegangsbehandling, før det blir seks ukers høringsfrist og så ny behandling i plan- og utviklingskomiteen og til slutt endelig vedtak i kommunestyret. Deretter begynner anbudsrunden, som vi planlegger parallelt, men ikke kan starte før vedtaket er klart. Sånn sett vet vi ikke når tomtene kan være klare for salg, men anslagsvis i løpet av 2018 eller tidlig i 2019, sier Glæstad Sølvberg.