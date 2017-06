Foreslår felles brannvesen med Levanger

Rådmannen har kommet med sin innstilling til politikerne om framtidas brannberedskap i Verdal. Saken behandes i kommende formannskap og kommunestyre.

Brannstasjon i egen kommune

Det foreslås å etablere et interkommunalt selskap sammen med Levanger for brann- og redningsordning, og Frosta og Stjørdal bør også kontaktes for å høre om de er interessert i å være med.

Den aller viktigste konklusjonen rådmannen tar er at Verdal må opprette kasernering på dagtid, og rådmannen har også tatt inn over seg at Verdal er nødt til å ha en brannstasjon i egen kommune.

I rådmannens forslag heter det at «Det etableres heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Det skal være brannstasjon for kasernert mannskap og deltidsmannskap i Verdal kommune».

Felles organisering - to brannstasjoner

Den mest aktuelle løsningen er dermed å ha en brannstasjon både i Verdal og Levanger, der begge stasjonene har kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. Vaktlagene skal bestå av en utrykningsleder som arbeider som heltidspersonell på dagtid, samt av deltidsbrannmenn.

Dagens brannstasjoner må oppgraderes en del, men man slipper da å bygge en helt ny, dyr brannstasjon mellom byene. Mannskapene kan også benyttes noe om hverandre på begge stasjonene og få høyere og lik kompetanse.

Eventuelt bygge nytt

Det har også vært vurdert å bygge ny brannstasjon mellom byene. Det vil koste mye, men gir også en del innsparinger. Da vil dog deltidsbrannmann-ordningen avvikles. Bemanningsbehovet må utredes, og det samme må kostnadene med heltidskasernering.

En tredje løsning er å bygge ny stasjon som bare tar seg av dagkaserneringen, mens deltidsordningen opprettholdes med dreiende vakt. Men da må det også gjennomføres en stor analyse for å finne ut om stasjonen kan brukes av deltidsmannskapene utenfor ordinær arbeidstid, eller om dagens brannstajoner må opprettholdes.