Populær fiskefest for små og store

Leksdal skole har nylig avsluttet sitt prosjekt «Spis mer fisk som er bra for helsa». Skolen søkte om midler fra fylkeskommunen og fikk økonomisk støtte til å gjennomføre et prøveprosjekt med fisk som skolemat. I tillegg har sanitetetsforeningen i Leksdal, helsesøster og FAU vært med som gode medhjelpere.

Det hele ble avsluttet med en fiskefest, der det både ble tilberedt og spist fisk, slik det også har blitt i løpet av skoleåret der elever og voksne i fellesskap har lært om og smakt på fiskens fortreffelighet.

Fem ganger har fem elever vært med på å lage fiskemåltid som har blitt servert til skolens elever.

– Evalueringen fra de involverte, elever, foreldre, sanitetsforeningen og de ansatte er at dette var vellykket. Selv om det var mye arbeid med planlegging og gjennomføring, har elevene vært så positive at dette vil vi ha mer av. Dette er også i tråd med satsingen på en helsefremmende skole, og i tillegg er det et hyggelig avbrekk i skolehverdagen, sier rektor Asbjørn Gaasø.

Da det ble fiskefest hadde skolen utedag hvor de ordnet alt fra begynnelse til slutt med et fiskemåltid - de fisket, gjorde opp fisken, krydret den og grillet den sammen med den lokale sanitetsforeningen.