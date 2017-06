Vil fortsatt ha Amfi-stemming ved valget

Valgstyret i Verdal skal senere denne uka vedta hvordan forhåndsstemmegivingen til høstens stortingsvalg skal foregå.

Ingen blir vel overrasket dersom politikerne følger rådmannens innstilling, som likner på en gjennomføring svært lik forrige valg.

Amfi som sist

Det betyr blant annet at det legges opp til mulighet for å forhåndsstemme på kjøpesenteret Amfi Verdal. I år hele tre lørdager før valget, 19. august, 26. august og 2. september. Alle dagene mellom klokken 10 og 14. Stemmegiving på Amfi ble første gang prøvd ved kommunevalget for to år siden, og gjentatt da man skulle ta stilling til sammenslåing med Levanger i fjor vår - med stor oppslutning.

Tidlig- og forhåndsstemming

Allerede mandag 3. juli er det mulig å tidligstemme på servicekontoret på hverdager mellom 09 og 15. Forhåndsstemmingen foregår samme sted hver hverdag fra torsdag 10. august til fredag 8. september. Torsdagene 24. august og 7. september det langåpent, og de samme lørdagene som det er mulig å stemme på Amfi-senteret er også servicekontoret åpent.

Spesielle grupper

Søknad om hjemmestemming må skje før 7. september klokken 12, og som ved siste valg blir det også mulig å forhåndsstemme på de tre bo- og helsetunene, i fengselet, på Stekke og Verdal videregående skole.