Bilister tar ikke hensyn til E6-arbeidere

Politiet fikk tirsdag ettermiddag melding fra veiarbeidere på Ronglan i Levanger. Der arbeides det med ny E6, og fartsgrensa er skiltet ned fra 80 til 50 km/t. Men bilister følger ikke skiltingen.

– Det oppleves utrygt at folk ikke tar hensyn og ikke setter ned farten så mye som man burde gjøre. Det er et gjentakende problem, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved politiet i Steinkjer.

Han sier at arbeiderne på Ronglan ønsket at politiet holder kontroll i området. Noe som er aktuelt for politiet å gjøre, ifølge Sagen.

– Dette er faktisk farlig. Vi anmoder at folk tar hensyn når de kjører den aktuelle strekningen, sier han.