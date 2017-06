Har du sett Leah etter at innbruddstyvene skremte henne bort?

Innherred.no skrev søndag om et innbrudd i Odins veg på Nesset i Levanger.

Kim Olav Johansen, som eier huset som ble rammet, forteller til avisa at ytterdøra stod på vidt gap da han kom hjem fra nattskift ved sjutiden søndag morgen.

– Gjerningspersonene hadde knust glasset i døra og låst seg inn, sier han.

Forsvunnet

Det første han la merke til var at den ferske innflytteren Leah (7) ikke var i huset.

– For tre uker siden adopterte jeg katten gjennom Dyrebeskyttelsen i Nord-Trøndelag. Hun hadde ligget ute for adopsjon i lang tid uten at noen ønsket å adoptere henne, kanskje på grunn av alderen, spekulerer Johansen.

Han syntes så synd på den firbeinte vennen at han tok på seg å gi Leah et nytt hjem.

– I starten var hun skeptisk både til meg og den andre katten i huset, Truls, men nå begynte det å gå mye bedre. Etter rundt 14 dager i huset mitt kom den til meg for å få kos og oppmerksomhet, forteller Kim Olav Johansen.

Tror hun ble skremt

Så er hun altså brått borte.

– Mest sannsynlig har hun blitt skremt av inntrengerne, konkluderer katteeieren, som hadde rukket å bli veldig glad i henne.

– Leah hadde nok levd et hardt liv og kom til meg for å få sine glade dager som pensjonist i trygge omgivelser. Slik ble det ikke. De to siste dagene jeg har lett mye etter henne på Nesset, samt etterlyst Leah i sosiale medier. Men Nesset er stort og fullt av skjulesteder, og jeg ser for meg at Leah nå både er redd og ukomfortabel i ukjente omgivelser, og utrygg på både folk og andre katter, sier Kim Olav Johansen.

Han setter nå sin lit til avisas lesere for å finne igjen kosevennen sin. Kim Olav har telefon 480 91 760 for den som måtte vite noe.