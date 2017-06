Hendelsen skjedde like før klokken 06.00 tirsdag morgen. En mann i 40-årene kjørte av vegen nord for Havnekrysset i Verdal. Da politiet kom til stedet erkjente vedkommende å ha sovnet under kjøring. Politiet oppretter sak på forholdet.

- Mannen hadde kjørt helt fra Karlskrona i Sverige og til Verdal. Det er uforsvarlig å kjøre når man ikke klarer å holde øynene åpne. Det kan være helt tilfeldig hvor man havner, og han kunne ha kommet over i motsatt kjørefelt og skadet andre, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bård Krogstad.