Tok med hestene og flyttet til Frøya

Trine Holm Rotvold (24) er oppvokst på Prærien i Verdal sammen med mamma, pappa og hundene deres, og med mormor og morfar bare et steinkast unna.

Fritiden gikk med til håndball, orientering, fiolin og hundetrening. Etter hvert kom også interessen for hest, noe hun fortsatt holder på med i dag. Hun har nå to hester som hun trener og konkurrerer i dressurridning med.

På videregående gikk Rotvold studiespesialisering, og etter det falt valget på lærerutdanninga ved HiNT. De var en liten klasse på hennes årskull og det gjorde at de ble en sammenspleiset gjeng.

Rotvold ble ferdigutdannet i 2015, og er nå grunnskolelærer i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og KRLE. Etter utdanningen begynte hun å se seg om etter jobb.

–Først og fremst søkte jeg på stillinger på og rundt Innherred, men det var mange om beinet og som nyutdannet viste det seg å bli vanskelig å konkurrere mot mer erfarne søkere, sier hun.

Ble fristet til Frøya

25-åringen ville helst bo på Innherred, først og fremst fordi hun trivdes godt i hestemiljøet der, men etter hvert var det nettopp hestene som tok henne til Frøya i Sør-Trøndelag.

–Jeg hadde noen år i forveien begynt å ri for en trener i Trondheim som jeg likte treningsfilosofien til. Hun flyttet til Frøya for å ta over gård med mannen sin, og de har etter hvert bygd et stort anlegg her. Dermed visste jeg at dette var et sted hvor både hestene og jeg kunne trives, sier hun.

Rotvold fikk seg jobb som vikar på Sistranda skole i august 2015, og før jul samme år fikk hun fast stilling.

–I 2015 var vi hele seks nyutdannede lærere på omtrent samme alder på Sistranda, så vi «nye» fant også sammen på fritida, og har blitt en vennegjeng som er mye sammen, sier hun.

Hva savner du fra Verdal?

–Det jeg savner mest er familie og venner. Og jeg har, i motsetning til de fleste andre utflytterne, flyttet til et mindre sted enn Verdal. Innimellom savner jeg å «være der det skjer», hvis man kan si det om Verdal? Når det er sagt, så er Frøya en kommune i stor vekst, og det har blant annet blitt bygd en stor fotball- og klatrehall her, i tillegg til en basishall for turn tilknyttet håndballhallen.

Hva savner du minst?

–Jeg kan ikke komme på noe som jeg savner minst fra Verdal. Da jeg flyttet hadde jeg ikke noe behov for å «komme meg bort». Jeg kunne gjerne ha fortsatt å bo i Verdal, men uten jobbtilbud ble det lite aktuelt.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Verdal?

–Gjennom sosiale medier og nettaviser, i tillegg til at jeg snakker jevnlig på telefon med folk hjemme. Dessuten er det ikke så lenge mellom hver gang jeg er hjemme. Jeg bruker fremdeles samme hovslager til å sko hestene mine, så jeg har med de hjem ei helg annenhver måned.

Ditt beste minne fra Verdal?

–Somrene på Stiklestad har jeg gode minner fra. Da jeg var lita pleide pappa og jeg å sykle alleen og kjøpe oss softis på kulturhuset. Senere har jeg tilbrakt mye tid på Stiklestad som frivillig under Spelet om heilag Olav. Det er en stemning og et samhold der som drar meg tilbake år etter år.

Hva skal til for at du bosetter deg i Verdal?

–Da er jeg avhengig av å få jobb. Jeg følger spent med på skoledebatten i Verdal, og tenker at den stormen kan få legge seg før jeg søker meg hjemover. Jeg har det ikke travelt med å komme meg hjemover, men planen er jo å flytte til Innherred etter hvert.

