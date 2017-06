Karene møttes for å bake sammen

– Dette er kjempemessig. Nå kan kona ta helt fri, spøker Torgeir Hynne fra Okkenhaug.

Han var en av 13-14 menn som onsdag ettermiddag og kveld deltok på et bakekurs i regi av Rune Elnan og Bruborg bakeri i hans lokaler på Moan i Levanger.

Stor kursinteresse

Kurset ble holdt for et privat lag. Det ble i løpet av kvelden skjevlet ut et vidt spenn bakst - boller, foccacia, brød og pizzabunner. Med og uten surdeig, men med store smil.

Bakeren har tidligere holdt lignende kurs, med stor påmelding.

– Nå ser det ut som om flere menn vil lære seg å bake?

– Det er flere folk generelt som er har fått bakeinteresse, den har gått rett oppover. Matkurs er veldig populært, men det kan kanskje være en greie å annonsere bare for menn. Det blir litt tryggere da, sier Rune Elnan.

Onsdagens kursdeltakere var både arbeidskolleger og bekjente. Det skummet av øl i glasset og duftet søtt av bakst i neseborene. Deltakerne fikk være med på å lage deigene, og fulgte nøye med på prosessen fram til steking.

Lærte et mantra

– Jeg baker flatbrød og vanlig brød hjemme. Det viktigste jeg har lært i dag er å bruke lite gjær og lang tid. Da blir baksten mye saftigere, sier Torgeir Hynne.

Det er i tråd med det Olav M. Salater fra Levanger har fått med seg.

– Ei snill hånd og lang tid, er viktig. Jeg har ikke vært med på bakekurs tidligere, forteller han.

Rune Elan forklarer:

– Du skal bruke ei snill hånd for å beholde lufta som dannes i deigen underveis. Bruker man lite gjær så tar det lenger tid, og det utvikler seg mer smak, forteller Elnan.

Fantastisk artig å se på

Einar Rønningen fra Skogn syntes pizzaen han fikk servert var svært god.

– Luftig og fantastisk. Jeg baker ikke veldig mye hjemme, og skal ikke skryte av det. Men jeg har i kveld fått forståelse for at dette er et fag. Det er fantastisk artig å se på, sier Rønningen.