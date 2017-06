Losje gir penger til aktiviteter for flyktninger

– I forbindelse med vårt 50-årsjubileum i år så deler vi ut 50 000 kroner til utadrettet arbeid. 25 000 kroner har Redningsselskapet fått, og så deler vi ut den resterende halvparten til to andre gode formål. Da stilte Bergvingården sterkt, og pengene går til det de måtte ha bruk for. Det skal gå til formål som kommer beboerne til gode, sier Per Johan Alstad fra Odd Fellow loge 56 Stiklestad i Levanger.

Losjen ble startet opp i 1967 og markerer 50 år i 2017. Alstad er øverste leder, kalt overmester, i losjen med 70 medlemmer. Alstad opplyser at det er fire ulike losjer i Levanger.

– Utenforstående kan oppfatte oss som et mystisk brorskap, men vi driver med mye humanitært arbeid. Våre verdier er respekt, toleranse, medmenneskelighet og fellesskap, slår han fast.

Han mener at Bergvingården har blitt et flott hus i Levanger.

Mye brukt hus

1. september i fjor åpnet Bergvingården bofellesskap i Levanger sentrum. I et eget hus gir Levanger kommune husrom til enslige, mindreårige flyktninger. Det vil si personer som har kommet til landet alene, og er under 18 år. Det er rom til seks personer i huset som ligger i Nerby'n.

– For øyeblikket er det fire personer som bor her. Det er to som har flyttet ut, og vi venter i spenning på om det kommer flere hit. Huset fungerer supert, og det er blitt en samlingsplass for flere enn de som bor her, forteller leder Hilde Granaune Aabakken for Levangers kommunes team som jobber med enslige, mindreårige flyktninger.

– Vi tilbyr blant annet leksehjelp om ettermiddagen. Vi har også temamøter, og i helgene er det lørdagskos og søndagsmiddag, forteller Izzat F. Alsadi og Hilde Granaune Aabakken fra Levanger kommune.

Barnevernleder Eli Bjøraas Weiseth i Levanger kommune er godt fornøyd med boformen.

– Det er enklere å følge opp ungdommene når de bor slik, istedenfor på hybler. Vi er spente på hvor mange som kommer framover, men vet at det fortsatt er mange unge på flukt, sier Weiseth.

– Kan kjøpe en hest

Hans Liland fra Odd Fellow-losjen forteller at pengene som losjen gir bort til ulike formål, er samlet inn over flere år.

– Vi har kontingent, og tar ellers inn penger på ulike arrangement, forteller Liland.

Det var mange folk til stede i Bergvingården da den symbolske sjekken på 12 500 kroner ble delt ut mandag.

– Vi kan kjøpe oss en hest, spøkte en av guttene på huset.

Aabakken sier at pengene nok vil gå til innkjøp av utstyr. Kommunen er opptatt av å aktivisere ungdommer som har kommet til Levanger. Mange av dem er medlemmer på treningssenter. Andre driver med fotball på lokale lag.

– Vi har ordnet med ski, skøyter og fotball, men nå kan kanskje skateboard og rulleskøyter være noe, sier Aabakken på spørsmål om hva pengene skal gå til.

Egen familiedag

Alstad og Liland fra Odd Fellow vil informere om et arrangement ved Dampskipsbrygga i Levanger neste uke.

– 21. juni kommer Redningsselskapet til Dampskipsbrygga. Det blir en familiedag hvor Elias-båtene tar turen, og der besøkende kan få sitte på båtene. Dette gjør vi i samarbeid med de andre losjene i Levanger, sier Alstad.

Hvem som får de resterende 12 500 kronene fra losjen, vil ikke Alstad og Liland gå ut med ennå.