Nå blir det også flott strand på Moan

Tirsdag startet arbeidet med å opparbeide ny sandstrand rett nedenfor campingplassen på Moan, ikke langt unna fotballbanen.

– Dette handler om å skape bolyst i Levanger, og stranda blir et fint tilskudd både for campingen, alle de som kommer til Moan for å spille fotball, studenter i området og alle andre, sier en fornøyd enhetsleder for kommunalteknikk, Øyvind Nybakken, når Innherred.no tar kontakt for å høre om arbeidet som pågår.

Brygge for kajakk og kano

En liten utfordring har vært at stranda ligger rett ved et Ramsar-område, men nylig kom beskjeden fra Fylkesmannen om at kommunen får byggetillatelse for den nye badeplassen.

– Størrelsen blir ikke så helt ulik den på Røstad, og vi har bestilt samme type skjellsand som vi har der borte. Sanden kommer til fergeleiet i byen og fraktes deretter bortover dit den skal legges ut, da det ikke er mulig å gjøre det helt på samme måte som på Røstad.

Det skal imidlertid ikke ha noe å si for den ferdige badeplassen, som attpåtil får litt ekstra ting og tang sammenliknet med på Røstad.

– I samråd med idrettsrådet har vi bestemt å lage ei lita brygge som kan brukes til å «skipe ut» kajakker og kanoer i Eidsbotn. Men på grunn av Ramsar-statusen og fuglelivet blir det visse restriksjoner både på hvor og når padling kan foregå, forteller Nybakken.

Kanskje ferdig i fellesferien

Ellers blir det en natursteinsmur, eller molo om man vil, på siden i mot fotballbanen, og innenfor den en rampe for rullestolbrukere med rekkverk og fast dekke som går helt ut i vannet.

Rundt omkring blir det naturligvis sitteplasser og grillområde.

– Når er stranda klar til bruk?

– Vi håper at den kan være ferdig i midten eller slutten av juli en gang!

Går det etter planen ser ikke Nybakken bort fra at kommunen vil arrangere et «beachparty» i midten av august, som en slags offisiell åpning med ulike aktiviteter og gratis grillmat.

Erfaringsmessig er vel siste uka på juli og første uka på august den sikreste godværsperioden (om noe er sikkert i Trøndelag om vær...), så det bør bli gode muligheter til å få noen gode badedager på nystranda i år.

Sykkelparkering og dusjer

Prisen på den nye Moan-stranda blir trolig i størrelsesorden 1,8 millioner kroner, litt dyrere enn stranda på Røstad. Naturlig nok på grunn av den litt mer omfattende oppbyggingen av ulike tiltak.

– Dette er vel verdt pengene. Røstad-stranda har vært en kjempesuksess, og det tror vi Moan-stranda også kommer til å bli, sier Øyvind Nybakken.

I tillegg til selve strandbyggingen, ligger det også inne i planene å lage sykkelparkering med ladestasjon for el-sykler rett ovenfor stranda. Det skal også settes opp utedusjer slik vi er vant med fra Syden, og servicebygget med toaletter skal renoveres og utvides.