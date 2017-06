Ny runde med skogfinnene

Veresspelet spilles også i sommer, men så blir det pause.

–Neste veresspel vil handle om skogfinnene i Vera 20 år etter at de kom, altså i 1820. Det vil bli tredje og siste del av triologien om skogfinnene. Den kommer imidlertid ikke før i 2019, opplyser manusforfatter Sissel Hermann i Røsslyng teaterlag.

Handlingen i Grensegang finner sted i 1810. Det har vært harde år for de skogfinske innflytterne, eller rugfinnene, som de blir kalt i Verdal.

I Grensegang får publikum se og føle på slitet og fortvilelsen over tapte avlinger og ufred mellom Verdalsbønder og Veresbygger. Det er kaldt, vått og vanskelige kår rundt 1810. Barn fødes og dør, ofte av sykdom men like ofte av sult. Det er mange hjerteskjærende øyeblikk, men også mye å le av. Bøndene fra «bøgda» og Kalle Karl-sson fra Kall skaper mange morsomme episoder, og slåttefolket er fulle av liv og leven. Inger, jenta som kom til Vera 10 år gammel, er nå 20 og får et godt øye til en ung kar fra «bøgda». Hvordan blir det tatt imot? Frykten er heller ikke langt unna. Martin Medthølma ble satt i fengsel i forrige del, siktet for drap, og der sitter han vel fremdeles. Eller?

Lavrans Haga og Helga Haga har rollene som ekteparet Tron Tronsen og Berte Andersdatter også i år.

Blant amatørene er det noen utskiftninger siden sist, men vi finner fortsatt Vilde Roksvåg som Inger og Johanna Hermann Selseth som henholdsvis Inger Andersdatter og døvstumme Anne Tronsdatter.

–Det er stor interesse blant folk, både for Veresspelet og for skogfinner og skogfinske slekter. Det tyder på at det vil bli mange som tar turen til Vera også denne sommeren. Sist ble spelet sett av 2600 publikummere, sier Hermann.

Premieren blir 11. august, med påfølgende forestillinger 12, 13. og 18, 19, 20. august.

Og som Sissel Hermann optimistisk informerer:

–Fint vær er bestilt!