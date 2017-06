Søker om permanent fritak fra verv

Trønder-Avisa , som først omtalte saken, melder at Morken i sin søknad skriver at hverdagen er krevende med et lite barn, økt arbeidspress i gårdsdrifta og at hun føler komiteens arbeid kan komme i konflikt med hennes jobb som sykepleier.

Under et kommunestyremøte i slutten av januar sa Morken at hun skjemtes over eldreomsorgen i Verdal . Etter dette skrev Trine Reitan (Ap) og Silje Heggdal Sjøvold (H) innlegg i Innherred hvor de mente politikeren spredde mistillit. Morken sier dette også bidrar til at lysten til å sitte videre i komiteen ikke er tilstede.

Søknaden skal behandles i formannskapet torsdag, og deretter blir endelig behandling i kommunestyret 19. juni.

