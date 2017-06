Truet med å trekke seg - blir vraket til havnestyret

Det er Adresseavisen som i det siste har skrevet om konfliktene i Trondheim Havn, som også havneanlegget i Verdal er en del av.

Trondheim Havn Verdal er Nord-Trøndelags største industrihavn og stor bidragsyter til Verdals næringsliv. Hvert år går over 850.000 tonn gods over kai i Verdal - og havna i Verdal skal også bygges litt om og utvides i fremtiden.

Adresseavisen skrev først om konflikten i begynnelsen av juni, om to havnedirektører som har sagt opp på grunn av samarbeidsproblemer med styreleder Otto Frøseth.

Svein Ivar Larsen fra Verdal har sittet i styret for Trondheim Havn i fire år, og har stilt til gjenvalg, men bare dersom styrelederen trekker seg.

– Når det er konflikt mellom havnedirektør og styreleder, er det naturlig at også styrelederen trekker seg. For selskapets beste bør begge personer i en konflikt gå, mener Svein Ivar Larsen.

Da valgkomiteen under ledelse av Trondheim-ordfører Rita Ottervik la frem sitt forslag til dagens styremøte i går kveld, var det imidlertid med så å si et helt nytt styre. De vil også kaste de som har stilt som ultimatum for å fortsette at det ble lederskifte, deriblant Larsen.

Istedet foreslås Svein Eggen som et av styremedlemmene i Trondheim havn det neste året.