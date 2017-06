Ketil Solvik-Olsen ser at det er behov for en ny kryssløsning, men noen umiddelbare tiltak har han ikke i ermet.

- Det har vært tekniske utfordringer med den eksisterende planovergangen, men Bane NOR påpeker overfor Samferdselsdepartementet at de tekniske utfordringene ikke innebærer at sikkerheten ved å ferdes over planovergangen er svekket. Det er trygt å krysse overgangen og hadde dette ikke vært tilfelle ville Bane NOR øyeblikkelig stengt den, skriver Ketil Solvik-Olsen i sitt svar til Venstre-representanten André N. Skjelstad.

Etterspurte tiltak

Skjelstad spurte i forrige uke om hvilke umiddelbare tiltak statsråden iverksette for å få på plass en planfri kryssløsning av jernbanen i Skogn sentrum. Han argumenterte for at det er viktig å få fortgang i arbeidet med en planfri kryssløsning som et viktig tiltak både for trafikksikring og utbygging. Skjelstad viste i sitt skriftlige spørsmål også til de mange tekniske problemene med bommene.

Nå har altså samferdselsministeren kommet med sitt svar. Han skriver at han er enig i at det er behov for en moderne og planfri kryssing av jernbanen i Skogn sentrum.

Statlig støtte vurderes

- Bane NOR opplyser at de er svært positive til at det legges opp til planskilt kryssing i Levanger kommunes forslag til reguleringsplan. Innsigelse til planen er knyttet til noen planfaglige mangler og at konsekvensene for jernbanen i anleggsfasen må svares ut. Bane NOR mener at dette bør være enkelt for kommunen å rette opp og innarbeide og dermed imøtekomme deres innsigelse. Siste informasjon Bane NOR har fra kommunen, er at de arbeider med å svare ut innsigelsespunktene. En eventuell statlig finansiering eller delfinansiering av planfri kryssing på Skogn må vurderes i Jernbanedirektoratets handlingsplan for 2018-2029, svarer Solvik-Olsen.