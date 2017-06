Legg turen til Kvernsjøhøgda

Kjør Jamtlandsvegen til Sul. Ta av mot «Olskjelda», og kjør helt til toppen av bakkene. Ta venstre før gårdsbruk og videre innover til veiende. Bomvei som betales med SMS på telefon.

Gå langs kjørevei til det gamle skiferbruddet (Spjeldberget, kjentmannspost). Videre fra bruddet etter merka sti til Kvernsjøhøgda. Stien passerer like ved toppen av Kvernsjøhøgda.

Her har man en helt fantastisk 360 graders utsikt, blant annet Hermannssnasa viser seg i all sin prakt, og generelt er man midt i nydelig natur.

Ta med niste, sett dere ned og nyt omgivelsene!

Olskjelda

Olskjelda har fatt navn etter kong Olav, som i følge tradisjonen drakk av den. Sagnet sier at bonden på Sul den engang, Torgeir Flekk, fikk Åkeren sin nedtrampet av kongshæren. Bonden syntes dette var ille, og klaget til kongen over den skaden han hadde lidd. Kongen red rundt åkeren, hvorpå han svarte som det står på bautaen: «Dess venti ek buandi, at Gud mun leidretta skada dinn, ok mun akr dess betri a viku fresti (Jeg venter sikkert, bonde, at Gud vil rette på skaden for deg, og at denne åkeren blir bedre om en ukes tid.)» Og det ble en riktig god åker, slik som kongen sa.