Overrakte 1200 underskrifter for Stekke kafé

Etter at politikerne hadde gjennomført generalforsamling i Veksttorget, og før torsdagens formannskapsmøte, møtte de en stor gjeng ledet av Mona Breding Lersveen ute på Rådhusplassen i Verdal.

– Likevel nedlegging

Hun hadde med seg en stor bunke underskrifter for å opprettholde tilbudet på Stekke kafé i dagens form. Rådmannen har gått inn for å gjøre lokalene til et nytt dag-, lærings- og mestringstilbud i kommunen, som etter det store engasjementet rundt Stekke kafé i vinter også skal ha en form for kafédrift i regi av Verdal frivilligsentral.

Men det overbeviser ikke Lersveen.

– Da beboerne fikk den første meldingen var ordlyden nedlegging. Så lovet ordføreren at det ikke skulle bli nedlegging, men omlegging. Men forslaget som nå ligger til politisk behandling er i realiteten en nedlegging likevel, mener hun.

Her kan du lese det åpne brevet som Mona Breding Lersveen har skrevet om saken, der hun går ytterligere i detalj enn hva som ble fremført på Rådhusplassen.

Frykter store konsekvenser

På den korte seansen med overlevering av underskriftene, 1200 i tallet, nevnte Lersveen også et par av de verbale innspillene som har kommet i løpet av aksjonen. Blant annet at forslaget oppleves som en rasering av nok et tilbud i kommunen, som vil ta fra brukerne et sosialt nettverk.

Videre et spørsmål om hva kommunen egentlig sparer på å legge ned Stekke kafé sett opp mot økte omsorgsutgifter for de som rammes.

– Stekke kafé har vært en samlingsplass istedet for å måtte sitte alene, med gleden over å kjenne på matlukta, ble det sagt i et av de andre innspillene.

Mona Breding Lersveen mener en omlegging av tilbudet, hvis det var reelt, ville vært å fortsette driften av kafeen slik som i dag, og i tillegg utviklet lokalene med andre tilbud.

– Man skal heller ikke glemme at Stekke kafé er tilrettelagt arbeidsplass for noen av de mest sårbare, og selv om jeg har den største respekt for frivilligsentralen, vil ikke den kunne drifte en kafé på samme måte som tilfellet har vært til nå.

Takket for engasjementet

Ordfører Bjørn Iversen takket for det store engasjementet, og fremhevet at det er sunt med diskusjoner rundt politiske saker.

– Jeg vil gi honnør for dette lille arrangementet, og så skal vi ta med oss innspillet i den politiske behandlingen, sa Iversen.

Han ville ikke gå i noen politisk debatt på Rådhusplassen, bare konstaterte at en enstemmig komité for mennesker og livskvalitet har støttet rådmannens innstilling - og bedyret at han selv fortsatt står på at det handler om omlegging og ikke nedlegging.

Politikerne i formannskapet behandler saken torsdag formiddag. Uansett utfall der skal saken til kommunestyret for endelig avgjørelse.