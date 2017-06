Kontrollen ble gjennomført mellom klokken 07.40 og 09.15 torsdag morgen ved Gjemblekorsen i Levanger. To personer fikk da forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.

- Den høyeste målte hastigheten var 74 kilometer i timen i 50-sonen, sier operasjonsleder Kjetil Mollan.