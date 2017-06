200 på folkemøte om skole

FAU ved Ness, Garnes, Volden og Leksdal inviterte onsdag til folkemøte med paneldebatt i anledning skolestruktursaken. Alle politiske parti var invitert, og det ble en til tider en heftig debatt.

Blant de som holdt appell var Kristine Karlgård, FAU Garnes.

Liten vilje

Hun oppsummerer at det var et bra engasjement i debatten, «men liten vilje fra makta» om å endre standpunkt.

–Blant de tingene som frustrer meg er at de ikke har tatt tak i at det er regnet feil i høringsnotatet. Vi blir møtt med at det er harde anklager mot administrasjonen, men vil ikke «henge noen». Vi vil ha riktige opplysninger og belyse dersom noe er feil, sier Karlgård.

Forstår Ørmelen

FAU-representanten sier det absolutt er en forståelse for at det også må en opprusting til ved Ørmelen skole.

–Men hvorfor er ikke høringsforslaget til Kjell Woll Sigurdsen utredet?, spør Karlgård.

Dette forslaget går ut på å bygge en ny skole og et skolesenter der Vinne og Ørmelen går sammen på en egnet tomt mellom Vinne og Øra.

–Vi håper at grendene ikke blir strøket helt av kartet. Slik det er nå, oppleves det som om vi er en klamp om foten. Det legges opp til at det blir bare to skoler utenfor en radius på fem kilometer fra Øra. Levanger har hensyntatt småskolene og utkantene bedre, med skole på Ekne og Ytterøya, sier Karlgård.

Vurderer flytting

Under Midtnytts direktesending sa Kristine Karlgård at flere vurderer å flytte ut av kommunen dersom skolen deres blir lagt ned.

–Det er flere som ikke ser noen grunn til å bo der dersom vi ikke kan opprettholde de verdier som en skole er. Vi som bor i grendene har tatt et valg og vi flytter ikke til Øra. Da er andre kommuner som har slike småskoler et alternativ, sier Karlgård.

Siste slag i skoledebatten står i kommunestyret førstkommende mandag.