Naboer klager på støv fra rivningsarbeid

Rivingen av Melvoldgården og Holmengården i Vektergata skjer i forbindelse med at Stiklestad Eiendom nå skal sette opp et nytt leilighetsbygg. I forbindelse med rivingen har Innherred fått en henvendelse fra et ektepar som er nærmeste nabo til dette området.

- Vi bor i første etasje og kan ikke ha dører eller vindu åpne på grunn av alt støvet som kommer fra arbeidet, sier 76 år gamle Else Madsen til Innherred.

Snart forsvinner disse betongklossene fra Verdalsøra Søknad om riving av Melvoldgården og Holmengården i Vektergata er levert.

- Stemmer ikke i det hele tatt

Madsen har astma og kols og sier det påvirker helsa hennes i negativ grad at dette arbeidet nå pågår.

- Det er flere lungesyke som bor her og naboer har kommet og sagt at de også plages av støvet, sier hun.

Daglig leder i maskinentreprenørselskapet Kjell Lian, Torgeir Lian, som har ansvar for rivingen, sier det ikke stemmer at det er mye støv i området.

- Jeg var der nettopp og det stemmer ikke i det hele tatt at det er mye støv. Vi utfører arbeidet etter det regelverket som er satt, sier Lian når Innherred snakker med han fredag formiddag.

Hevder de ikke fikk varsel

76-åringen sier hun har bedt kommunen si fra til entreprenøren om at de må bruke vann og spyle under rivningen, men at dette ikke er blitt gjort.

- Vi kommer til å ha på vann dersom det blir behov for det, og det er det ikke nå, sier Torgeir Lian.

I forkant av rivningen sier Madsen at de heller ikke har fått nabovarsel, noe Lian avviser.

- Alle beboerne har fått nabovarsel. De har fått klar beskjed om at det kommer til å være støy gjennom sommeren, sier han.

Madsen sier at dersom det fortsetter slik, ser de ikke annen råd enn å flytte på seg.

- Jeg er avhengig av å ha vinduet åpent om natta, men det kan jeg ikke nå, sier hun.