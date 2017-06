– Norske folkebibliotek hadde nesten 24 millioner besøk i fjor. Det er det høyeste tallet vi har målt, og det skyldes i hovedsak at bibliotekene har klart det som har vært et politisk mål, å gjøre bibliotekene til en møteplass, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til NTB.

Stjørdal på topp

Statistisk sentralbyrå la torsdag fram de såkalte Kostra-tallene, som er et rapporteringssystem for norske kommuner. Tallene viser at Nord-Trøndelag har de ivrigste bibliotekbrukerne. Mens hver av oss i gjennomsnitt besøkte biblioteket 4,6 ganger i fjor, var nordtrønderne på folkebiblioteket 8,6 ganger i 2016.

Stjørdal bibliotek i Kimen er fylkets best besøkte bibliotek, og tredoblet besøket i 2016. De er altså mye av grunnen til at Nord-Trøndelag sprenger skalaen, men også Verdal og Levanger opplever en økning.

- Vi ligger litt over gjennomsnittet når det gjelder besøkstall, men det spesielle i Verdal er at vi er blant de beste i fylket når det gjelder utlån per innbygger, sier biblioteksjef i Verdal, Bodil Brattbakk Breivikås til Innherred.

Biblioteksjef i Levanger, Vidar Lund, er på ferie når Innherred kontakter han, men kan fortelle at de hadde en fin oppgang i besøkstall i fjor.

Barna ivrigst

Totalt ble det lånt ut drøyt 22 millioner bøker og andre medier ved norske folkebibliotek i 2016. Barna er de aller ivrigste boklånere. Mens det per person i fjor ble lånt ut i gjennomsnitt 1,87 bøker for voksne, var det tilsvarende tallet for barnebøker 9,39.

– Bibliotekene har i mange år satset bevisst på lesing og utlån til barn og unge. Det viser seg at denne politikken virker. Det har vært økning i utlånet av skjønnlitteratur for barn i alle år etter 2007. Vi må tilbake til toppåret 1993 for å finne et høyere utlån av skjønnlitteratur per barn enn 2016, sier nasjonalbibliotekaren.

Bodil Brattbakk Breivikås tror Bokbussen skal ha mye av æren for at mange barn låner bøker i Verdal.

- Da får barn mulighet til å bli lånere tidlig, og de kan låne bøker selv om de ikke er i sentrum. Der har kommunen gjort noe riktig, sier biblioteksjefen.

Hun trekker også frem lesekampanjen Sommerles for barn i 1. - 7.-klasse som arrangeres frem til august.

- Det er mange ivrige barn innom biblioteket nå, sier hun.

Ikke bedre før

Nasjonalbiblioteket har sammenlignet tall for utlån og bibliotekbruk helt tilbake til 1970-tallet.

– Vi har gjerne et inntrykk av at folk var mer opptatt av kunnskap og leste flere bøker på 1970-tallet da det verken fantes data eller internett. Men det er ikke tilfelle. Folkebibliotekene låner ut mye mer enn på 1970-tallet. Mens innbyggerne i 1974–76 lånte i gjennomsnitt 3,3-3,6 enheter i året, var tallet 4,2 i fjor. Det har også vært en oppgang i samlet antall besøk i denne perioden, sier Aslak Sira Myhre.

Nasjonalbibliotekets tall viser at i 1974 oppga 24 prosent av befolkningen at de brukte biblioteket.

– I dag er tallet på mellom 40 og 50 prosent. Biblioteket har med andre ord større utbredelse nå enn da, sier en fornøyd nasjonalbibliotekar.