Stor interesse for storgård i Stiklestad

Fredag ble gården Mo Søndre like ved Stiklestad i Verdal lagt ut for salg på Finn.no med en prisantydning på 10.250.000 kroner. Det ble raskt lagt merke til i markedet.

- Jeg sjekket tallene i morges, og da hadde annonsen over 5.500 treff på halvannet døgn siden fredag. Det er for så vidt ikke overraskende, men en er alltid spent når man legger ut spesielle eiendommer. Slike gårdsbruk er ikke hverdagskost, sier megler Lasse Sørli i Koppang Landbruksmegling AS.

Historisk gård

Gården Mo Søndre har vært i dagens eieres drift i over 40 år, som fjerde generasjon, men de selger nå gården idet de nærmer seg pensjonsalder. Ingen av etterkommerne ønsker å ta over gården, og familien er nå i ferd med å avklare odelsspørsmålet formelt for salg.

Det antas at det har bodd folk på gården siden slaget på Stiklestad i 1030, og gården ligger historisk til ved Stiklestad. Den gamle Molåna på gården stammer fra 1783, og ble flyttet på 40-tallet. I dag finner man huset på museet på Stiklestad.

- I følge boka "Gårder i Verdal", var besetningen på gården i 1865: 2 hester, 3 storfe, 10 sauer og 1 gris. Det var da 7 husmannsplasser på gården, hvilket vitner om at dette i sin tid, som nå, var en betydningsfull gård, skriver megler Lasse Sørli i boligannonsen, som nå ligger ute på Finn.

Han er avdelingsleder for den nyetablerte landbruksmegleren i Koppang Landbruksmegling AS, som tidligere i år etablerte seg i Trøndelag med Sørli som leder ved det nyetablerte kontoret i Moafjæra i Levanger.

Selger alt

Landbrukstaksten for gården ligger på 10.080.000 kroner, mens prisantydningen er satt til 10.250.000 kroner. Det gjenstår å se hva gården vil bli solgt for til slutt. Det vil avhenge blant annet av konsesjonen.

Gården driver i dag med konsesjon for avlspurker og oppfõring av 1.000 slaktegriser årlig. De har også 50 vinterforede sauer på gården, og jorden drives med korn- og gressproduksjon. Selgerne har også halve eierskapet i Major Maskinlag DA, som leier leiekjøring i Innherredsregionen.

- Det som gjør gården spesiell er at den er i full drift, og at her kan den som overtar fortsette driften fra dag én. Selgerne er fleksible, dersom noen ikke vil drive samme driftsform. Men de kan også selge gården med alt av dyr og utstyr dersom det er ønskelig, sier Sørli.

Gården har et totalareal på 347,9 dekar på to parseller. I tillegg har maskinlaget en leieavtale på cirka 340 dekar jord.

Ikke åpen visning

Visningen på gården blir første uken i juli, men foregår kun etter avtale med megler. Dermed blir det ingen åpen visning.

- Vi ønsker at det er interessentene som får se gården. Det er vanskelig å si hvor mange som kommer, men sett ut ifra de som har meldt interesse, vil jeg tro at det kan komme et 20-talls interessenter på visning. Vi har henvendelser fra hele landet, sier Sørli.

For mange på jakt etter slike slektsgårder venter gjerne i flere år på riktig objekt, og er villige til å flytte på seg.

- Det er i så måte et salg med nasjonalt marked, sier Sørli.

Utvider kontoret

Hans landbruksmeglerkontor har nå 12-15 landbrukseiendommer de skal selge i Trøndelag, med eiendommer i all hovedsak fra Namdalseid i nord til Levanger og Åsen i sør.

- Vi er en nisjemegler med intern kompetanse på området. Foreløpig er jeg alene på kontoret i Trøndelag, men vi bygger nå opp kontoret og skal utlyse stillinger, sier han.