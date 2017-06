Ønsker brukthandel i gata

Berit Bjørgvik Woll tar med seg ideer fra mer urbane strøk og inviterer folk til bruktmarked utenfor Betty Blue frisør i Jernbanegata.

– Bruktmarked er et vanlig innslag i små og store byer verden over, og er med og skaper litt liv i gata, mener Woll. Nå er det ikke snakk om et permanent marked utenfor frisørsalongen. Det er i forbindelse med detaljhandlernes Ørasus fra torsdag til lørdag denne uka at frisøren ønsker småhandlere velkommen utenfor sin egen virksomhet.

– Her får folk ta med seg sine egne campingbord og ordne alt selv. Jeg tilbyr plassen til de som har lyst til å prøve seg, sier Berit Bjørgvik Woll.