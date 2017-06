Hadde praksis på Øra Auto & Bilpleie

Nordlig regnbue er en prisbelønt satsing i Innherred, der lokalavisa stiller sine spalter til disposisjon for innvandrere.

Et av bidragene i siste utgave var fra en eritreer som skrev om sin arbeidspraksis nylig.

«Jeg var på praksis tre dager på Øra Auto & Bilpleie på Verdal. Jeg har jobbet på bilverksted som mekaniker, skiftet dekk og vasket biler. Jeg jobbet fra kl 09 til 17. Det var vanskelig første dag, men neste gang ble det bedre. Jeg har gjort forskjellige oppgaver for eksempel reparere dekk, balansering av dekk, omlegg med maskin og vaske bil. Jeg håper jeg skal få sommerjobb der også. Det var tre gode dager og jeg likte meg. Utdanning for å jobbe som bilmekaniker er å gå videregående skole to år og to år som lærling.»

Abdiwahab fra Eritrea