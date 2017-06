Krangling eller parring?

Kine Maria Nyberg på Ørmelen i Verdal våknet av et alvor til bråk utenfor boligen sin natt til mandag.

– Jeg trodde først at det var noen katter som sloss noe voldsomt, og prøvde å legge meg til å sove igjen, forteller Nyberg til Innherred.no.

Grevling-parring

Men bråket bare fortsatte, og så høylydt at det var nytteløst å få blund på øynene.

– Jeg stod opp etter hvert for å se etter hva bråket var for noe. Da jeg tittet ut vinduet kom det plutselig løpende to grevlinger rundt hushjørnet.

Nyberg plukket frem telefonen og filmet den lille snutten du kan se ovenfor.

Overraskende hardt

– Det var alvor til brutalitet i parringsritualet deres. Både hvor voldsomt det virket og lydnivået var overraskende. Men det er vel sånn det er, sier hun.

Etter å ha fått med seg grevlingenes innsats, sørget Nyberg for å jage dem litt unna hagen, slik at både hun og sønnen i huset kunne sove videre.