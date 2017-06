Vedtok omlegging av Stekke kafé

Aktivitets- og dagtilbudet ved Stekke kafé blir omlagt. Det er klart etter at 19 av 35 kommunestyrerepresentanter stemte for omlegging av kafétilbudet.

Omleggingen omfatter ifølge saksopplysningene fra rådmannen følgende:

Det er engasjert en koordinator som skal koordinere aktivitetene og samarbeidet mellom de ulike aktivitetstilbudene. Koordinatorstillingen lyses ut som fast stilling.

Dagtilbudet Kontakten blir en del av det nye aktivitetstilbudet fra 1. oktober 2017. Det pågår en kartlegging av dagens deltakere sine interesser og hva de ønsker å bidra med i det nye aktivitetstilbudet. Kontakten har en ansatt i 50% stilling. Den ansatte får tilbud om å fortsette i det nye aktivitetstilbudet.

Hjemmetjenesten og institusjonskjøkkenet har tatt ansvar for informasjon og veiledning til beboerne på Stekke om matombringingtjenesten (frokost, middag og kveldsmat) som tilbys av kommunen. Det er mulig for pårørende å kjøpe middag.

Beboere på Stekke får tilbud om matombringing i egen leilighet eller i fellesarealet hvis ønskelig. Eventuelle behov for tilrettelegging/bistand knyttet til måltid vil gis som praktisk bistand etter søknad. Dette er i samsvar med kommunens praksis forøvrig.

Kulturtjenesten bidrar med formidling av ulike kulturaktiviteter i samarbeid med dag-, lærings- og mestringstilbudet.

Det pågår en prosess for å avklare hvor dag-, lærings- og mestringstilbudet får sin faglige organisatoriske tilknytning

Frivillig Verdal blir en samarbeidspartner i aktivitetstilbudet fra 1.august 2017.

Frivillig Verdal skal ha ansvar for å drifte enkel kaffeservering som er åpent for alle i åpningstiden.

Aktivitetstilbudet vil ha åpningstid mandag til fredag 0900 – 1500 i oppstarten. Åpningstiden blir utvidet til 2 kvelder i uken og lørdager utover høsten 2017.

- Viktig omlegging

Trine Reitan (Ap) var første taler ut i Stekke-saken. Hun ville støtte forslaget til innstilling fra rådmannen.

- Det ble bebudet i planen at vi må ha en endring. Men saken kom uheldig ut, når blesten kom om at det er en nedlegging. Det er ingen nedlegging, men en endring. En omlegging av tilbudet på Stekke, med samling av dagtilbud, aktivitetstilbud og mestring. Det er viktig å få en koordinering av tilbudene og nå flere enn vi gjør i dag, sier Reitan.

Marit Voll (Sp) kom med et alternativt forslag. Hun foreslo at kommunestyret stiller seg positiv til samlokalisering i dagens Stekke kafé, slik at tilbudet der videreføres, men med flere tilbud under samme tak.

- Stekke kafé er kanskje noe av det mest fantastiske vi har, sier Voll.

Hun er ikke enig i at det handler om en omlegging, og mener det er en nedlegging av Stekke kafé.

- Jeg ser ikke omleggingen, men nedleggingen, sier hun.

- Konkurransevridende

Rådmannens innstilling gikk ut på at "Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på Stekke innen 1.august 2017. "

Anne Kolstad (Sv) inntok så talerstolen. Hun slo sammen sitt forslag med Senterpartiets på grunn av store likheter.

- Jeg må si at når jeg ser saken, så er jeg uenig i definisjonen av at det er en omlegging. Innbyggerinitiativet med 1.200 underskrifter skal vi behandle politisk, men jeg syns at denne saken behandler initiativet litt merkelig, sier hun.

- Det er synd å trekke fram, men Stekke kafé har hatt merforbruk over flere år. Det må vi forholde oss til, og kafédriften er i konkurranse med andre, sier Silje Sjøvold (H) og ber om et gruppemøte før avstemning i saken.

Hun sa videre at det er en vanskelig sak.

19 mot 16

Bjørn Iversen (Ap) beklaget at saken kom dårlig ut fra startblokka, og tok selvkritikk på det. Han la deretter vekt på at Stekke kafé drives med kommunale subsidier for driften, som holder kafeen i gang i konkurranse med andre serveringssteder i Verdal.

- De konkurrerer med andre spisesteder med kommunen som subsidiator. Vi er nødt til å ta hensyn til det, fordi det er konkurransevridende. Om kafeen hadde vært drevet til selvkost, så hadde situasjonen vært en annen, sier Iversen.

Etter et gruppemøte, foreslo Silje Sjøvold et tilleggspunkt på samme tema:

- Rådmannen bes utrede om det er mulig å drive Stekke kafé etter selvkostprinsippet, lød forslaget, som ble vedtatt med 19 mot 16 stemmer i kommunestyret. Senterpartiets forslag om å beholde kafeen som selvstendig enhet falt dermed.