Verdalskvinne lettere skadd i Verrabotn

Politiet i Nord-Trøndelag meldte ved kvart på to-tiden mandag ettermiddag om en lastebilvelt i Verrabotn.

– To lastebiler møttes, og vegskulderen ga etter slik at den ene lastebilen bikket over. Den kvinnelige føreren fra Innherred ble lettere skadd, meldte politiet et par timer senere.

Ifølge Adressa.no skjedde uhellet på en strekning der det pågår anleggsarbeid, og samme avis skriver at kvinnen som ble noe skadet skal være i 20-årene og hjemmehørende i Verdal.