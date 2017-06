Gatene i Levanger sentrum stenges av

Fart, drama og folkefest i Levanger Det blir garantert høy underholdningsverdi når sykkelsportens Formel 1 kommer til byen.

Fredag braker det løs med norgesmesterskapet i sykkel i Levanger sentrum. Det er gateritt som står på menyen, og det blir garantert full trøkk i sykkelsportens Formel 1.

Ettersom sykkelrittet foregår i Levanger sentrum så vil de aller fleste gatene stenges av. Dette vil medføre trafikale utfordringer, og kommunen kommer dermed med noen oppfordringer.

- Vi håper at folk viser litt hensyn og er tålmodig. Det er kun Sjøgata som er åpen, og derfor håper vi mange velger å benytte seg av sykkelen eller at de går. Vi oppfordrer også om at ingen parkerer i de gatene som blir stengt av. Det skal nemlig være fritt for biler der under sykkelrittet, forteller Roar Eriksen som er fagansvarlig for veg og park i Levanger kommune.

Klokken 13:00 på fredag stenger gatene av, og de åpner igjen klokken 22:00.

Det vil bli skiltet omkjøring, samt at de som bor i området vil få en sms fra kommunen. Informasjon legges i tillegg ut på hjemmesida til Levanger kommune.