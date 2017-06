Hesteskokasting tirsdag kveld

Årets hesteskokastesesong startet på Vukudåggån, der 51 deltakere kjempet om plass i finalen.

Klare for hesteskofinalen Mange gode hesteskokasteresultater under Vukudåggån.

Til slutt klarte Ivar Dillan, Møyfrid Kvernmo og Jostein Kålen å bli årets tre første som er klare for finalen 5. august.

Neste kvalifisering er i Stadionparken i Levanger tirsdag 20. juni klokken 18.00.

Ellers bør det også nevnes for de som er godt i gang med forberedelsene til kvalifiseringsrunden på Åsen om knappe to uker, at arrangørene under bygdedagen på Elvheim søndag 2. juli har satt tidspunktet for hesteskokastingen til klokken 14 og ikke en time tidligere.