Kan bli oversvømmelser

Varsom.no la i formiddag ut et flomvarsel på «gult nivå», som heldigvis betyr det laveste varslingsnivået, for indre strøk av Nord-Trøndelag. Bygenedbør og mye forventet regn i løpet av tirsdag og natt til onsdag er årsaken bak. De anslår 30-50 millimeter nedbør på ett døgn og 50-70 millimeter på to.

– Dette vil føre til raskt økende vannføring i mindre elver og bekker. Det kan ventes flomvannføringer på gult nivå i de områdene der regnbygene blir mest intense, skriver Varsom.no. i varselet.

Og med gult varsel er det enkelte lokale oversvømmelser befolkingen kan vente seg.

– Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag, står det på Varsom.no sine sider.

Varselet gjelder for både Verdal og Levanger, i tillegg til Meråker, Stjørdal og Steinkjer.

Andre nivå for aktsomhet

De ulike aktsomhetsnivåene for varslene deres er delt inn i fire, der grønt aktsomhetsnivå betyr generelt trygge forhold og er laveste nivå. Ettersom man ikke trenger varsle når situasjonen «er grønn», blir – som nevnt – gult det laveste nivået for varsling, og det andre trinnet på aktsomhetsstigen. Det omfatter situasjoner som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt, som blant annet lokale oversvømmelser og spesielt stor vannføring i forhold til årstidenes normalnivå.

Det oransje aktsomhetsnivået omfatter alvorlige situasjoner som forekommer sjelden, og krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Rødt nivå, det høyeste, blir meldt fra om når det er ekstreme situasjoner som skjer veldig sjelden, hvor tett oppfølging og kan medføre store skader.

Varsom.no er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Statens vegvesen, Meteorologisk institutt og Bane NOR.