Takker gode hjelpere

I løpet av våren har medlemmene i SOS-barnebyer i Levanger solgt lodd. Pengene skal gå til hjelpeprosjekt til de forlatte babyene i fødestuene i Kosovo.

Kosovo er et av de fattigste landene i Europa. En tredel av familiene lever for mindre enn åtte kroner dagen, og myndighetene klarer bare å hjelpe et fåtall av dem som trenger det. Arbeidsledigheten ligger på 45%, og ledigheten blant ungdom er på hele 73 %. Grunnet stor fattigdom ser ikke mødrene noen mulighet til å kunne beholde barnet sitt .

–Til hjelp i vårt arbeid har vi her i Levanger gode støttespillere. Noen gir oss gevinster, andre kjøper lodd. Glasskunstner Åshild Karevoll har flere ganger gitt gevinster og Gunnlaug Munkeby har sydd en flott løper med vår logo, solsikken. Vi takker dem hjerteligst for god støtte . Vi takker også alle som kjøpte lodd. Det resulterte i omlag kroner 50 000 til vårt hjelpearbeid, skriver Laila Aunet i SOS-barnebyer i Levanger i en pressemelding.