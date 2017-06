Veteraner på farten

Onsdag 14. juni startet 27 personer i lett regn fra skihytta til Leirådal idrettslag for å gå samme traseen som Leirådal IL bruker til terrengløpet «Leirsjøen rundt». På nordenden av vannet ligger Leirsjøknoppen, en kolle med bratt oppstigning, hvor det fra toppen er fin utsikt. I regnvær er det nærmest ekstremsport å komme opp og ned, men de fleste tok utfordringen og kravlet seg helskinnet ned til turstien.

Regn ingen hindring

Kafferasten ble lagt til sørenden av vannet, der Kjellrunn tok imot oss med nykokt svartkjelkaffe ved den fine, nye gapahuken. Ikke alle fikk plass i den, men noen regnskvetter la ingen demper på stemningen blant turvante seniorer, som inntok matpakken rundt det solide bordet utafor gapahuken.

Det spesielle med Leirsjøen er at den er uten tilsig av overflatevann, men har et stort oppkomme i botnen. Sjøen er drikkevannskilde for grendene Leirådal og Sør-Leksdal.

Etter kafferasten fortsatte vi på runden tilbake til parkeringsplassen, og fornøyde turgåere tok fatt på hjemturen etter 6 km lang tur.

Edvin Lervik og Olav Kvålen

Turledere