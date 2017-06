Åpner nytt og fremtidsrettet tankanlegg

Tine Midt-Norge er nemlig opptatt av et grønt skifte.

– Vi har tro på at det om ikke lenge blir tilgang på HVO (benevnelsen på andregenerasjons biodiesel) på nytt. Bruk av biodrivstoff er det eneste alternativet for å få ned klimagassutslippene på kort sikt, frem til ny teknologi etter hvert overtar, konkluderer leder for internkommunikasjon i Tine, Øystein Syrstad.

Miljøet er grunnen til at Tine fortsetter å bygge egne tankanlegg på meieriene, slik som nå i Verdal.

– Vi har også et et program gående for å skifte ut lastebilene våre til biler med den nye EuroVI-motoren, og det fortsetter i samsvar med den oppsatte planen. Innen utgangen av 2020 skal alle våre biler ha den mest miljøvennlige motorteknologien, sier Syrstad.

Da programmet startet i 2016 var tilgangen på HVO god, og prisen ganske lik fossil diesel. Men så bestemte Miljødirektoratet at fettsyrer fra palmeoljeproduksjon skulle klassifiseres som biprodukt og ikke avfall lenger - noe som krevde mer dokumentasjon og sporing hos produsentene. Budsjettforliket samme høst endret dessuten omsetningskravet til oljeselskapene, og begge disse tingene har gjort at tilgangen på HVO har blitt mindre - mens prisen har økt mye.

– Selv om rammevilkårene har endret seg står vi fast i vårt mål om 75 prosents reduskjon i utslipp fra transporten innen 2020, forsikrer interkommunikasjonsleder Øystein Syrstad i Tine.