Legg turen til Lyngåsen

Nyheter

På Lyngåsen finner man ruiner etter gammel bosetting. Husa stod på Lyngåsen til år 2000, se oppslagstavle med info om plassen og folkene som har bodd her, ved startpunktet.

Turen er barnevennlig, og her kan man også gå med barnevogn.

Parkering: Kjør fylkesveg 757 til Stiklestad kirke, sving til venstre i rundkjøring mot Leksdal.

Ta av til høyre mot Leirådal, Blommen skisenter. Parkeringsplass ved Blommen skisenter. Viktig at man bruker parkeringsplassen og ikke hindrer anleggsarbeid og tømmerdrift.

Gå 200 meter tilbake på veien og følg ski/lysløype.

Husk å lukke grinder, her er dyr på beite.

Lyngåsen er et nytt bekjentskap for Ti på Topp, men mange kjenner turmålet godt fra tidligere, blant annet gjennom Kjentmannsmerket. Det har vært veldig godt besøk her så langt i sesongen.