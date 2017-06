Tok VM-bronse i hjemmebrygging

Nyheter

I helgen ble Arne Marius Haugen nummer tre i Bock i finalen av National Hombrew Competition i USA. Det er verdens største hjemmebryggerkonkurranse, med over 8.600 bidrag.

– Jeg var en av to «ikkeamerikanere» som fikk en pallplass, så dette er naturligvis stort, sier Haugen til Innherred.no.

I en pressemelding fra arrangørene går det frem at årets konkurranse var den 39. i rekken, og vinnerne ble presentert på en bankett på The Minneapolis Convention Center.

Haugens tredjeplass kom i kategori 6 (Bock), der hans Doppelbock ble satt stor pris på.

– The American Homebrewers Association er kjempebegeistret over å kunne gratulere Arne Marius Haugen med utmerkelsen, sier Gary Glass, sjefen for AHA, og legger til:

– Han slo mange fremragende deltakere i verdens største konkurranse, og det er noe han bør være svært stolt over.

I april i år ble han norgesmester i hjemmebrygging. 27-åringen startet med ølbrygging i 2014, og har gjort rask karriere.

– På slutten av studietida fikk jeg øynene opp for at øl var mer enn butikkpils, sa han til Innherred.no etter NM-tittelen.