Toppers start på nytt tilbud

Nyheter

Mandag var det offisiell åpning av «God sommer Verdal», som er sommeraktiviteter som er spesielt tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

«God sommer» har fem arrangementer frem til 7 .august, og dette inkluderer en aktivitetsdag i Folkeparken, der deltakere fra Levanger og Inderøy også er inviterte.

–Dette er veldig viktig for alle som deltar. Det er trygt og forutsigbart, og veldig sosialt. Her skal det være rom for alle, sier arrangørene.

Fast konferansier

–Jeg synes det er et bra arrangement, og liker veldig godt å være med. Jeg blir alltid spurt om å være konferansier, sier Bjørnar Berg Ferstad, og ler litt.

Han legger også til at han tror «God sommer»-aktivitetene er bra for de som vil være litt mer aktive.

Åpningen fant sted på Arken, og det var avdelingene Vinkeln og Prost Brandts veg som hadde ansvaret. På kveldens program var det dans, lotteri og underholdning fra scene. Magnus Hestegrei sto for underholdningen, og da rykket det i dansefoten hos flere.

–Jeg synes det er veldig gøy men jeg liker egentlig ikke å danse så mye, sier en smilende Fredrik Svendsen.

Saniteten bidrar

Siv Tone Mære Bye, som koordinerer «God sommer»-aktivitetene i Verdal kommune, sier at erfaringer de har fra tidligere år viser at musikkunderholdning er positivt. I år har seks sanitetslag sponset til sammen 12.000 kroner til musikk på de ulike arrangementene.

Arrangørene er fornøyde med oppmøtet, og legger også til at det virker som om deltakerne har hatt en fin kveld med god stemning.

Deltakerne fikk velkomstdrink når de kom, og etter hvert en hamburger. Deretter var det tid for underholdning fra scenen og loddsalg. Premier til kveldens loddsalg var sponset av rundt 50 butikker/bedrifter i Verdal kommune.

Nå er det bare å krysse fingrene for at været spiller på lag på de tre neste arrangementene som skal foregå utendørs.