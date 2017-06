Uhemmet Stiklestad- og Verdal-skryt i Stavanger

For på sørvestlandet har det lenge vært snakket at det ikke er noen markering av det som startet samlingen av Norge - slaget i Hafrsfjord i 872 - og ikke altfor enkelt å finne informasjon om det heller.

Til sammenlikning har Stiklestad 160.000 besøkende i året og kultursenteret en omsetning på 90 millioner kroner.

– Men andre gevinster av Olavs fall er mye viktigere for Verdal, fremhever ordfører Bjørn Iversen overfor Stavanger Aftenblad, som har viet to sider i onsdagens avis til spelet, Stiklestad og alt Verdal står for.

Ikke bare Lotto

– Mange kjenner Verdal best som Lotto-bygda og hjemkommunen til tidligere statsråd Robert Eriksson, konkluderer journalisten i avisa før vedkommende raskt nevner offshoreverftet og hjørnesteinsbedriften Kværner Verdal.

– Det er litt som på Jæren. Vi har en av Norges største industriparker samtidig som vi er en stor jordbrukskommune, påpeker Iversen.

Han mener Spelet om Heilag Olav med 800 frivillige er uvurderlig som lim i bygda.

– Selv om Stiklestad både er arbeidsplasser, verdiskapning og profilering, er det mest av alt stolthet, tilhørighet og identitet.

Alt handler om historien

Iversen er tydelig på at han ikke vil belære rogalendingene, men konkluderer med at Verdals status som kulturkommune, teaterkommune og vertskommune for Nord universitet springer ut av den tusen år gamle arven etter maktkampen mellom konge og storbønder på Stiklestad i 1030.

Han nevner at nok også mange utenlandske forretningspartnere til Kværner Verdal har fått med seg kulturhistoriske opplevelser på kjøpet ved kontraktssigneringer.

Kortvarig spelsatsing

Selv om Aftenbladet på neste side må konstatere at Hafrsfjord-spillene på siste halvdel av 2000-tallet fikk kortvarig levetid, kan de i hvert fall glede seg over rogalandske innslag i suksesshistorien på Stiklestad - også i 2017. Even Stormoen fra Rogaland teater spiller Gamal-Jostein, tjue år etter han var konge, og regissør Hanne Tømta har også bakgrunn fra Rogaland teater.

Sist uke var det vikingmarked i Hafrsfjord.

– Men resten av året får turistene finne ut av kongehistorien på egen hånd. Eller spørre Sonja i iskiosken, konkluderes det i Stavanger Aftenblad.