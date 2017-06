84.000 har lest Oddnys tale: – Tuller du?

Nyheter

Sist helg fikk Innherred.no lov til å gjengi Oddny Furunes Gumaers tale til avgangselevene på Levanger videregående skole, etter henvendelser til avisa om at dette kanskje var noe som også andre enn levangerelevene kunne ha glede av.

Det var ikke i taleren selv sine tanker.

– Nei, sant å si var jeg veldig usikker da jeg skulle holde talen. Jeg har holdt noen taler før også, og dette var ikke den jeg var mest fornøyd med for å si det sånn. Og det skrevne manuskriptet... det var vel enda dårligere enn den personlige fremføringen, beskriver Gumaer.

Tidligere har hun holdt taler hun selv har vært kjempestolt over.

– Taler som jeg har følt at hele verden burde høre. Men ikke denne, smiler Oddny Furunes Gumaer.

Bare positivt denne gangen

Om ikke hele verden har hørt talen de til unge på veg ut i voksenlivet, så har i hvert fall folk langt utenfor Innherreds grenser gjort det. 84.000 lesere til nå plasserer den på en eksklusiv liste blant de mest leste sakene til lokalavisa, sammen med en historie om en badekarbunnpropp og et dieselstunt .

Unikt for talen til Gumaer er at så å si all trafikk har kommet via delinger på Facebook.

Tilbakemeldingene har dessuten utelukkende vært positive. En blogg hun skrev med tittelen «Plutselig forstår jeg hvordan Holocaust var mulig», som ble plukket opp av Nettavisen hadde kanskje enda flere lesere, men der var det mye grums i kommentarfeltene.

– Denne gangen har jeg derimot fått telefoner fra helt ukjente, bare for å si hvor fin de syntes talen var, sier Gumaer.

Opprinnelig til eldstedatteren

Hun er smått sjokkert over den enorme responsen på talen, der grunnlaget er en tekst hun skrev til sin eldste datter da hun var ferdig med videregående.

– Men i den opprinnelige teksten var jeg mer opptatt av at det skulle høres fint ut, og litterært. Så er det også noe med å holde en tale for en større forsamling på bakgrunn av noe som i utgangspunktet var en veldig personlig tekst. Men jeg må ha klart å treffe noe gjenkjennelig for flere med talen min, sier Oddny Furunes Gumaer.

Hun har naturligvis prøvd å tenke litt over hva som har gjort at så mange har likt talen.

– Det er fortsatt en personlig tekst, der jeg oppfordrer til å leve for noen ting utenfor oss selv. Verden rundt oss definerer hva suksess er, og folk i dag blir veldig opptatt av å være vellykket og perfekt. De streber hele tiden etter noe, men når de endelig har oppnådd hva de strebet etter så blir de ikke tilfreds likevel. Det er da jeg mener at den virkelige lykken først kommer når man hjelper andre.

Like mye til alle tre

Gumaer er rørt og ydmyk over at tankene åpenbart har truffet en nerve blant leserne. Hun mener det er en forutsetning at hun selv har levd et liv der nettopp det å hjelpe andre har stått sentralt.

– Hvis ikke tror jeg ikke at jeg kunne stått for en slik tekst. Du kan ikke fremføre fagre ord og gode intensjoner hvis du ikke selv kan stå som et godt eksempel.

Datteren som den opprinnelige teksten ble skrevet til er nå 21 år gammel og bor i Bergen. Den nest eldste på 19 er på terskelen til å flytte hjemmefra, mens yngstedatteren på 15 fortsatt skal bo hjemme en stund til.

– Teksten er like mye til de to den dagen de flytter ut. Jeg er like glad i alle tre, sier Oddny Furunes Gumaer.

Til Mosul

I skrivende stund torsdag ettermiddag er hun på veg til Mosul i Irak, for å delta i nødhjelpsarbeidet som Partners i samarbeid med irakiske regjeringsstyrker driver for sivile som flykter fra IS.

Gumaer er grunnlegger av Partners Norge.

– Flyet lander i en annen by i tretiden natt til fredag. Så blir det noen timers søvn før vi kjører med bil til Mosul fredag morgen, forteller Gumaer. Med seg har hun tre andre, og sammen skal de lede et nødhjelpsteam der nede.

– Vår jobb blir å kjøre inn og transportere nødhjelp, samt å være med på distribusjon av det aller nødvendigste, som vann, mat og medisiner, sier Gumaer.

Hjemreisen blir kommende onsdag. Da vil hun ha rukket å organisere en hel del og hjulpet mange flere i kampen for sitt liv.