Flere steder oppover i Verdal vaiet flaggene på halv stang på tirsdag. Det er et usedvanlig sterkt uttrykk. Det er nok mange som vil si seg enig med ordfører Bjørn Iversen i at dette var misbruk av et virkemiddel. Samtidig sier det veldig mye om følelsen som mange i dalførene satt med dagen derpå. Det var en måte å vise skuffelsen over sine folkevalgte som gjorde alvor da saken kom til vedtak. Høyre og Arbeiderpartiet sørget for at tre av bygdeskolene i kommunen vil forsvinne i årene som kommer.

Løftebruddet. Skuffelsen over Arbeiderpartiet er nok størst. Her er det også mange som kjenner seg lurt, etter at partiet satte på bremsen under den forrige skoledebatten, i 2015, og gjorde det klart at skolestrukturen var fredet i neste fire årsperiode. Dette blir i dag sett på som et klart løftebrudd, noe enkelte i partiet også langt på veg har innrømt i ettertid. Det er åpenbart at akkurat dette gjør enkelte ekstra bitter i dag, ikke minst de som la partiets stemme i urnen i troen på at skolesaken var lagt på is for en tid. Det gjenstår å se om skuffelsen sitter så dypt at det vil vises ved kommunevalget i 2019.

Komme videre. Debatten om og holdningene til skolestrukturen er nok litt mer nyansert enn det vi kan ha fått inntrykk de siste månedene. Enhver er jo seg selv nærmest, og det er ærlig nok å være glad for at «min» skole nå får leve og forhåpentligvis modernisert. Vi må alle forstå og respektere at det ikke har vært enkelt for «hvermannsen» å flagge standpunkt som støtter endringene. De må få vise sin glede nå når beslutningen er tatt.

Mange vil si at saken er avgjort, at nå må verdalssamfunnet legge det vonde bak seg for å komme videre. Jeg tror ikke at det vil skje uten videre. For skoledebatten er ikke avsluttet. Det handler om å følge opp og gi penger til investeringsløftet, som skal modernisere de gjenværende skolene. Det handler ikke minst om hvilken holdning kommunen inntar til privatskolene som er under etablering i Leksdal og Helgådalen. I disse grendene er det stor spenningen knyttet til nettopp det. Det gjelder både i forhold til selve søknaden, når den kommer, men ikke minst spørsmålet om de får tilgang på dagens skolebygg. Tør Ap igjen å utfordre bygdefolket og si nei til dette? «Det skal vi komme tilbake til når tida er inne», svarte Trine Reitan (Ap) mandag, og sa også med det at siste ordet er ikke sagt i den opprivende skoledebatten. Den vil komme igjen!