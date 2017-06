Ja til kommende plastpose-forbud

Nyheter

Ap-politiker Khalil Obeed fikk med seg flertallet i kommunestyret på å utarbeide en plan for å motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastposer. Det skjedde da han la fram en interpellasjon rundt plastposer. Han vil heller ha papir- og stoffposer i butikkene av hensyn til miljøet.

Nå som kommunestyret sier ja, skal prosjektet kostnadsberegnes og legges fram med 2018-budsjettet til høsten. Deretter fremlegges et eget forslag for å forby plastposer i Levanger.

Kommende plastposeforbud

Vedtaket lyder slik:

"Kommunestyre beslutter seg til at rådmannen skal opparbeide en plan for å motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastpose og bruke heller papp- og/eller stoff-pose. Hele prosjektet skal kostnadsberegnes og legges frem med budsjettet for 2018.

Deretter fremlegges et forslag for å forby plastpose i Levanger."

Ordfører Robert Svarva (Ap) ville ikke gå inn for et totalforbud mot plastposer. Heller ikke Anne Kathrine Nordhammer Solberg (H) ønsket det.

- Levanger kommune kan ikke løse alle miljøproblemene alene. Vi må heller løfte det på et nasjonalt nivå. For hver utredning vi ber om, krever det faktisk ganske mye ressurser fra administrasjonen. Vi har ikke ressurser til å ha så mange fokusområder, og jeg syns det blir helt horribelt, sa hun i debatten som fulgte.

Uenige

Karl Meinert Buchholdt (V) kalte det imidlertid et kjempeforslag, og mente at de store dagligvarekjedene burde kunne finne noen i ledelsen som kan ta tak i saken. Hans Heieraas (Sp) mente at det blir feil å bare fokusere på handleposer, men at det heller må jobbes mot unødvendig plastbruk.

- Det er bedre å tenne lys enn å forbanne mørket, svarte Khalil Obeed i debatten og fortsatte:

- Hva er det realistisk å gjøre? Om vi vedtar en liten sak nå, kan det komme en enda bedre sak om noen år, sa han.

Forslaget fikk 20 av 32 stemmer, og fikk dermed flertall i kommunestyret.