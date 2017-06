Nå framsnakker Lien både kultur og yrkesfag

Nyheter

Under et møte hos Levanger næringsforum i slutten av mai snakket regiondirektør i NHO og tidligere olje- og energiminister Tord Lien om behovet for å få flere til å ta yrkesfaglig utdanning. Utgangspunkt var at antall elever i den videregående skolen kommer til å bli redusert med flere hundre fram mot 2021. Dette koblet han med synspunkt på hvordan videregående utdanning drives for tiden.

«For mye dans og drama»

Tord Lien sa blant annet at det var «for mye dans og drama» på videregående skole. Uttalelsene skapte mange sterke reaksjoner, og NHO-direktøren fikk på pukkelen.

Teatersjef Nora Evensen utfordret Lien til å besøke Turnéteatret i Trøndelag for å få et litt bedre innblikk i kulturnæringen. Torsdag kom regiondirektøren til det nye teaterhuset på Minsaas Plass i Verdal, der han i tillegg til teatersjefen møtte blant andre Ingrid Dahl Furunes fra Verdal Næringsforening.

- Vi trenger å snakke sammen, var budskapet til teatersjefen.

- Kultur tas for gitt

Det ble et konstruktivt lunsjmøte der synspunktene ble utvekslet.

- Vi opplever noen ganger at kunst og kultur blir tatt for gitt. Men det er en helt sentral del i samfunnet og helt avgjørende for å få et godt sted å være, sa kultursjefen.

Hun poengterte hvor sterkt næringsutvikling og kultur henger sammen, og hvordan kulturen kan brukes til å stimulere næringslivet. Videre kom hun inn på kunsten og kulturens betydning for folkehelsa, ikke minst den mentale helsen.

- Kulturutvikling er grunnleggende, kunst og kultur kan ikke velges bort, sa Nora Evensen.

- Ja, det er viktig

NHO-direktøren var slettes ikke uenig i disse betraktningene. Tvert imot.

- Skal vi få elektrikere, sveisere, rørleggere og ingeniører til å ha lyst til å bo i lokalsamfunnene i Trøndelag så er de også nødt til å ha noe annet enn tilbud om en jobb. De må ha tilbud om å gjøre noe på fritida, noe som stimulerer og utfordrer i lokalsamfunnet rundt seg. Det betyr at å opprettholde kulturtilbudet også er viktig for næringslivet. Vi trenger både denne type utdanning og institusjoner, også for industriens del. Hvis ikke blir man til slutt helt avhengig av at det er kun de som er født og oppvokst i et samfunn som orker å være der.

12-åringer som ikke finnes

Til Innherred utdyper Lien at spissformuleringen han brukte om dans og teater fjerner ikke det faktum at det er en alvorlig situasjon i industri og bygg- og anlegg. Ifølge tall fra NAV er utfordringene størst på Innherred, med blant andre Kværner Verdal og Norske Skog på Skogn.

- Det kommer til å forsvinne mellom 400 og 500 elever i den videregående skolen i Nord-Trøndelag fram mot 2021- disse 12-åringene finnes ikke, sier Lien.

- Nord-Trøndelag har en høyere andel elever i yrkesfag enn i resten av Trøndelag. Og så vet vi at vi allerede mangler flere hundre mennesker i industrien. Dette må fylkespolitikerne ta dette på alvor, og det betyr det at yrkesfagene må prioriteres opp, både år det gjelder finansiering og antall plasser. Vi må tilpasse utdanningskapasiteten til det næringslivet etterspør. Det er helt grunnleggende for å klare å skape de verdier som skal finansiere helse, omsorg, kultur og utdanning i Trøndelag i framtida så må vi ha lønnsomme arbeidsplasser.

Jenter og voksne

Oppsummert skisserer Lien følgende for å få mer faglært arbeidskraft.

- Vi må få flere jenter til å ha lyst til å bli sveiser, elektriker, rørlegger og prosessarbeider. Og så må vi få flere voksne, som har vært utenfor eller hatt en svak tilknytning til arbeidslivet, til å ta fagbrev. Og vi må sørge for at de guttene som faller utenfor videregående utdanning faktisk fullfører, sier Lien.

Regiondirektøren i NHO retter med det også søkelyset mot egne medlemmer i NHO.

- De må brukes aktivt i utdanningen. Disse guttene som sliter med motivasjonen må få se hva de egentlig holder med på skolen. Vi må få de ut i praksis, i samarbeid med våre medlemmer. Da vil flere fullføre.

Tord Lien stiller også et stort spørsmål ved om alle idrettslinjer skal være knyttet opp mot studiespesialisering.

- Kanskje vi skal gjøre noen grep der.