Populær familiedag på Valum

Det ble en kjempedag for alle som deltok på barne- og familiedagen på Valum i Skogn søndag 18. juni.

15 familier pluss arrangører og pårørende, tilsammen 101 personer, fikk ri på hester, kjøre firhjuling, og spise seg mett på grillmat og nystekte vafler. Når de også fikk sett tryllekunstner Markus Hoff Sjøbakk gjemme bort og finne igjen de utroligste gjenstander, til og med trylle fram en levende tyrkerdue fra en billedramme, ja da var øynene store, både hos store og små tilskuere.

For tolvte året på rad gjennomførte lokallaget Levanger og omegn denne familiedagen i samarbeid med sykehusene i fylket og Valum ridesenter.

Foreldrene til barna synes det er veldig viktig å treffe likepersoner og fagpersonell, og kunne utveksle erfaringer med det å ha 24/7-ansvar for barn med diabetes.

Fra Sykehuset Levanger stilte diabetessykepleier Åse Skavhaug, og fra Diabetesforbundet stilte tillitsvalgte både fra fylkeslaget og lokallaget. Kost- og ernæringsfaglig rådgiver Laila Hofstad Evjemo, som representerer Diabetesforbundet Levanger og omegn og Frisklivssentralen Levanger, var også til stede for veiledning. I tillegg var en utstyrsleverandør for blodsukkermåleutstyr tilstede for å veilede i bruk av ulike måleapparater.

Hele arrangementet bekostes av lokallaget.

Lokallagsleder Øivind Haugberg synes dette er vel anvendte penger for laget.

– Hvis denne dagen er med på å gi barna og foreldrene en bedre hverdag, så har vi gjort noe bra for dem og for hele samfunnet, sier en fornøyd lokallagsleder.

– Når familier fra Namsos, Flatanger og Stjørdal kommer hit til Skogn for å treffe likesinnede familier fra Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Beitstad, da har vi truffet bra, tilføyer Haugberg.