Så lenge blir Østnesbakkan stengt

Strekningen på fylkesveg 758 fra Stene til Vuku, det vil si Østnesbakkan, stenges i perioden fra 26. juni til og med 1. september, opplyser Geir Halvard Risvik i Statens vegvesen.

Det blir omkjøring via fylkesveg 72 og fylkesveg 757.

- Beboere som bor innenfor vegstrekningen vil kunne passere. Innbyggere skal kunne komme seg til boligene sine, tilføyer Risvik. Han nevner også at det vil bli perioder i sommerferien at det blir noen opphold i vegarbeidet, og at vegen på disse tidspunktene vil være åpen for ferdsel.

Men i all hovedsak må du i løpet av sommeren altså finne andre muligheter om du planegger å ferdes mellom Stene og Vuku. Når vegen er stengt, gjelder det ikke bare i arbeidstiden, men hele døgnet.