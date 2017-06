Nyheter

Det skriver NRK Trøndelag torsdag ettermiddag.

Aktor Bjørn K. Soknes la tidligere på dagen ned påstand om 11 års fengsel for eritreeren som drepte sin kone i Levanger sist vinter.

28-åringen, som har bodd i Norge i tre år, har innrømmet at han i sinne utøvde vold mot sin 20 år gamle kone og tok kvelertak på henne i over et kvarter, men ikke erkjent straffskyld.

Kona kom til Levanger på familiegjenforening bare åtte dager før hun ble drept.